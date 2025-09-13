Dictan 18 meses de prisión preventiva para investigados por atentado con explosivos

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo ordenó 18 meses de prisión preventiva contra Everet Quintero, Nilton Ravello, Fabrizzio Leyton y Juan Valencia. Ellos son investigados por su presunta participación en el atentado con explosivos contra una vivienda ubicada en la urbanización Las Quintanas en la ciudad de Trujillo.

El citado juzgado validó la acusación de la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de La Libertad que precisó que Everet Quintero, Nilton Ravello, Fabrizzio Leyton y Juan Valencia son investigados por los presuntos delitos de banda criminal, extorsión, peligro por medio de explosión agravada y daños. Leyton también es imputado por el delito de tenencia de materiales peligrosos.

La fiscal provincial Jennifer Ludeña Meléndez sustentó esta medida restrictiva, tras formalizar y continuar la investigación preparatoria por este caso. Sostuvo que producto del atentado se contabilizó 93 personas agraviadas.

La medida busca asegurar su presencia durante el proceso judicial mientras continúan las diligencias para esclarecer los hechos.

El atentado se perpetró en la noche del jueves 4 de septiembre. La detonación dejó nueve personas y 30 viviendas afectadas, además de cuantiosos daños materiales.

Minutos después del ataque, la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a dos presuntos autores de la detonación y luego se detuvo a una tercera persona implicada en el caso.

