Alcalde de Trujillo exige al presidente Jerí inmediatez y mano firme contra el terror

Tras el nuevo atentado y detonación en la discoteca Tabaco Marino, el alcalde provincial de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, exigió al presidente de la República, José Jerí, adoptar acciones inmediatas y mano firme ante estos actos de terror; y que el Congreso evalúe la pena de muerte contra estas lacras.

El burgomaestre llegó ayer lunes temprano a este local verificando las acciones por parte de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), de la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y del Servicio de Gestión Ambiental (SEGAT), con la remoción de escombros, barrido y limpieza y la pronta reposición de vidrios destrozados.

Según un reporte inicial, ocho viviendas fueron afectadas; también hubo heridos, entre ellos un menor de edad que felizmente ya estaba fuera de peligro.

“Vamos a hacer el inventario del caso y apoyar con la reposición de los vidrios y lo que fuera necesario”, dijo el alcalde.

Precisó que, felizmente, la discoteca no estaba funcionando por haber sido clausurada por la MPT. Si hubiera estado abierta la magnitud de daños sería mayor, quizá con desgracias humanas que lamentar.

Nosotros la cerramos, ellos habían ganado inclusive en la vía judicial, pero este es un problema que parece tener un correlato, un antecedente mayor. Recordarán los bombazos que hubo en la discoteca Monasterio y en las licorerías Tabaco y Ron, manifestó.

Parece que estos casos están conectados. Será la PNP quien esclarezca los hechos. Hasta el momento el trascendido es que ya hubo una captura y, nuevamente, con mucha pena, sería un menor de edad. Es la información preliminar que tengo, añadió.

En el lugar de la nueva detonación también estaba el gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la MPT, Richard Asmat Benites, quien señaló que tras conocer de la explosión se habían apersonado y esperaron que la PNP y la Fiscalía hagan su trabajo para empezar a hacer la evaluación de la magnitud de daños.

Hay rotura de vidrios, puertas descuadradas, fisuras y grietas en paredes. Vamos a ver la manera de apoyar inicialmente con la reposición de vidrios, como lo ha dispuesto el alcalde Mario Reyna, precisó.

Explicó que, como parte de las labores a realizar, se evaluará en un perímetro de alrededor de cuatro manzanas del local, para determinar las afectaciones por la onda expansiva de la detonación.

Por otra parte, ante la nueva detonación de explosivos, la MPT emitió un comunicado exigiendo a la PNP la pronta captura de los responsables; y al Ejecutivo Nacional, que exija al Congreso la pena de muerte contra estas lacras criminales.

Comentarios