Reactivan trabajos para culminar la contingencia del Hospital Tomás Lafora en Pacasmayo

PRONIS reinicia obra clave que garantizará la continuidad de la atención para más de 20 mil personas.

El Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS), del Ministerio de Salud (MINSA), informó que este lunes 4 de mayo se reanudaron los trabajos de la obra de contingencia del nuevo Hospital Tomás Lafora, en el distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo, región La Libertad.

Este reinicio representa un avance importante para miles de familias que dependen de servicios de salud que, en muchos casos, han venido operando al límite de su capacidad.

La paralización de la obra fue superada tras la aprobación de un adicional que permitirá incorporar estructuras metálicas destinadas a reforzar la construcción, como soportes, entretechos, divisiones y sistemas de ventilación. Con ello, se han reorganizado las actividades, movilizado nuevamente materiales y equipos, y retomado los trabajos con personal en campo.

Actualmente, se viene ejecutando la instalación de estructuras metálicas para columnetas, entretechos, mamparas y celosías, elementos clave para el funcionamiento de la infraestructura.

En los próximos días, la empresa contratista presentará un nuevo plan de trabajo que detallará los plazos de ejecución y el cronograma de llegada de materiales, en el marco de esta nueva etapa del proyecto.

La obra de contingencia permitirá asegurar la continuidad de la atención médica mientras se construye el hospital definitivo, evitando la interrupción de los servicios en una zona donde el acceso a atención especializada implica largos desplazamientos.

El proyecto contempla la construcción de una moderna infraestructura de más de 20 mil metros cuadrados, conformada por seis bloques —cinco de cuatro pisos y uno de dos niveles— además de un sótano. Contará con ambientes para consulta externa, emergencia, hospitalización, centro obstétrico y centro quirúrgico.

Asimismo, dispondrá de equipamiento médico como rayos X, ecógrafo y mamógrafo, además de dos ambulancias, lo que permitirá fortalecer la capacidad de atención en beneficio de más de 20 mil personas.

De esta manera, el PRONIS reafirma su compromiso de impulsar proyectos que cierran brechas en infraestructura hospitalaria y garantizan servicios de salud oportunos, seguros y de calidad para más peruanos.

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