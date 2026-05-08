La Libertad: sector construcción crece 8,5 % en enero de 2026 y proyecta mayor dinamismo inmobiliario

ADINORP realiza el I Encuentro de Desarrolladores Inmobiliarios en Trujillo donde se abordan las mejoras y desafíos en el sector construcción.

En enero de 2026, en la región La Libertad, el sector construcción registró un crecimiento de 8,5 %, impulsado principalmente por la autoconstrucción, según el último informe de Síntesis de Actividad Económica del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). En este contexto de expansión, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios del Norte del Perú (ADINORP) lidera en la ciudad de Trujillo el I Encuentro de Desarrolladores Inmobiliarios, una iniciativa orientada a canalizar este dinamismo hacia un crecimiento urbano ordenado y a fortalecer la inversión privada en la región.

De acuerdo con el informe, los despachos de cemento alcanzaron un volumen de 66,5 mil toneladas métricas (TM), superando las 61,3 mil TM registradas en el mismo periodo de 2025. Este incremento consolida al sector construcción como uno de los principales indicadores de la actividad económica regional, evidenciando una recuperación sostenida respecto al año anterior, que cerró con un crecimiento de 6 %.

Los despachos de cemento son considerados un indicador líder del sector, debido a su alta correlación histórica con la producción en construcción. En ese sentido, el aumento registrado en enero responde, en gran medida, al mayor dinamismo de la autoconstrucción, un componente clave en el desarrollo urbano de la región.

Encuentro inmobiliario impulsa el sector

En paralelo a este contexto favorable, la ADINORP lidera en Trujillo el I Encuentro de Desarrolladores Inmobiliarios, un espacio que reúne a los principales actores del rubro con el propósito de articular esfuerzos en la macro región norte.

Durante el encuentro se abordan temas estratégicos como el desarrollo de proyectos inmobiliarios exitosos, la identificación de pérdidas en obra y cómo evitarlas desde etapas tempranas, así como estrategias comerciales como la venta de proyectos antes de su construcción.

Asimismo, como parte de sus acciones de responsabilidad social, la asociación promueve la formación de futuros profesionales mediante la participación de estudiantes de los últimos ciclos de las carreras de ingeniería civil y arquitectura, quienes realizan visitas a obras en ejecución de empresas aliadas. Esta iniciativa busca fomentar una cultura de construcción de calidad y fortalecer las competencias técnicas de los futuros especialistas del sector.

Con estos avances, el sector construcción en La Libertad no solo mantiene un crecimiento sostenido, sino que, también apuesta por la innovación, la articulación empresarial y la formación de nuevos talentos para consolidar su desarrollo en los próximos años.

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