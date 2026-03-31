Óvalo Larco está cerrado al tránsito hasta este 5 de abril

Alertan a transportistas a tomar previsiones, ante ejecución de obra.

Temporalmente y mientras se termina el cambio del pavimento de la avenida Víctor Larco en este tramo, fue cerrado el tránsito vehicular en el óvalo del mismo nombre hasta este 5 de abril, existiendo al respecto un plan de desvío de rutas donde se precisan las vías alternativas a utilizar.

“Este tipo de obras siempre va a generar incomodidades o molestias en los transportistas y moradores de la zona, pero al final los beneficios serán mayores”, dijo el alcalde Mario Reyna Rodríguez, alertando a adoptar las previsiones y tomar los desvíos sugeridos para evitar que estos trabajos ocasionen largas colas de vehículos.

La reparación del pavimento se ejecuta en el tramo entre las avenidas España y Los Paujiles e incluye además del parchado un recapeo integral del pavimento, lo que dará mayor durabilidad a la intervención.

El plan de desvíos para los que suelen tomar la ruta de avenida España al óvalo Larco prevé utilizar como vías alternas las calles Martínez de Compagnón y Díaz de Cienfuegos, para salir a las avenidas Húsares de Junín o Juan Pablo II.

Quienes vienen de Buenos Aires, Vista Alegre o California con destino a Trujillo, se deben desviar por la avenida Fátima hasta Húsares de Junín o Los Paujiles para salir por Juan Pablo II.

Los trabajos en el óvalo Larco comenzaron el último viernes, a las 10 p.m. y se habían anunciado con anticipación. Allí ya se avanzó con la conformación de la subrasante y se colocará la base granular. Mañana martes, pasado al mediodía se abrirá el segundo carril de la av. Larco, desde Los Cisnes hasta Los Paujiles.

La Reparación de pavimento, sardinel y área verde en av. Larco, desde av. España hasta la av. Los Paujiles, tiene el Código de Inversión n.° 2671991 es ejecutada por el Consorcio Obras Viales, integrado por las empresas Técnicas de Ingeniería y Contratos S.A.C. – Teingecon S.A.C. y J.C.A. Contratistas Generales S.R.LTDA. con una inversión de S/ 5,319,208.40 y un plazo de 150 días calendario.

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