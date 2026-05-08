Fiscalía solicita más de 5 años de prisión para mujer que atropelló y mató a vigilante en Trujillo

La conductora Maricsa Alfaro fue acusada por lesiones culposas. Sin embargo, tras confirmarse la muerte del agente Juan Martínez, el organismo pidió reclasificar el delito a homicidio culposo.

La Segunda Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de La Libertad solicitó 5 años y 4 meses de pena privativa de la libertad para Maricsa Alfaro Cerna (32), conductora que atropelló al vigilante Juan Martínez Torres (54) y le causó la muerte en Trujillo.

Asimismo, el fiscal provincial Joan Balladares pidió el pago de una reparación civil de S/ 329 280 para los herederos de la víctima, así como la incapacidad definitiva para conducir un vehículo contra Alfaro, quien permanece en libertad tras el accidente registrado el último domingo.

Cambio tras la muerte de víctima

En principio, el Ministerio Público había acusado a Alfaro por el delito de lesiones culposas, que establece una pena de 4 años y 8 meses de pena privativa de libertad. Sin embargo, tras conocerse el fallecimiento del agraviado este 8 de mayo, piden reclasificar la tipificación a homicidio culposo, lo que eleva la pena solicitada.

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