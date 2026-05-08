Diego Bazán: Festividad de San Isidro Labrador de Moche ya es Patrimonio Cultural de la Nación

La Festividad de San Isidro Labrador de Moche fue declarada oficialmente Patrimonio Cultural de la Nación mediante Resolución Viceministerial publicada en el Diario Oficial El Peruano, gracias a las gestiones impulsadas por el congresista Diego Bazán Calderón en articulación con la Hermandad San Isidro Labrador y la Parroquia Santa Lucía de Moche. Este reconocimiento destaca el valor histórico, religioso y cultural de una de las tradiciones más representativas de La Libertad.

La declaratoria reconoce años de esfuerzo de la comunidad mochera por mantener viva esta festividad que une fe, identidad y tradición agrícola. Cada año, miles de fieles participan en procesiones, expresiones culturales y actividades que fortalecen las costumbres y el legado histórico del distrito de Moche.

Al respecto, Bazán señaló que este reconocimiento “es un acto de justicia para una festividad que representa el alma, la fe y el trabajo de nuestro pueblo”. Con esta decisión, el Estado peruano reafirma la importancia de preservar y valorar las expresiones culturales que forman parte de la memoria colectiva de La Libertad.

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