Trujillana participó en conferencia de ciencia de datos organizada por el Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Liliam Puycan Espejo fue la única latina en el evento que reunió a científicas e investigadoras del mundo.

La trujillana Liliam Puycan Espejo representó a nuestro país en la reciente conferencia de ciencia de datos Women in Data Science (WiDs) organizada por el Massachusetts Institute of Technology (MIT) y Microsoft. El evento reunió a miles de científicas e investigadoras de todo el mundo, siendo Liliam Puycan, la única mujer latina en la conferencia.

Actualmente, Liliam Puycan viene haciendo un PhD en Innovación en Carolina University gracias a diversas becas de estudio.

Ella estudió administración de empresas en la UPAO y posteriormente hizo una maestría en Marketing y Negocios Internacionales y cuenta con una especialización en Medio Ambiente y Sostenibilidad en Estados Unidos gracias a una beca del Departamento de Estado de los Estados Unidos para profesionales líderes.

Asimismo, viene especializándose en Data Analytics y Market Analysis aplicados a los negocios y su investigación doctoral está enfocada a la innovación social usando estadística aplicada en el campo de los negocios.

Su trayectoria le sirvió para participar este año en el Women in Data Science (WiDs) Cambridge. El evento contó con expertos investigadores del Massachusetts Institute of Technology, Boston University , Google,Harvard University, Northeastern University, entre los más importantes.

A través de sus redes sociales mostró su entusiasmo por el evento y la importancia de este mismo a nivel mundial.

«El evento reunió a estudiantes y profesionales de diferentes orígenes que han trabajado con Ciencia de Datos con un enfoque multidisciplinar en políticas de IA, sostenibilidad y tecnología. Encontré mi campo en Análisis de Datos y Análisis de Mercado. En el mundo empresarial, utilizamos datos en estudios de mercado, modelos estadísticos o software CRM para crear productos más personalizados, entender el comportamiento del cliente, estimar la demanda potencial, mejorar la experiencia del cliente y mucho más», explicó.

Women in Data Science (WiDs) es una iniciativa de Stanford University lanzada en el año 2015, la cual consta de una conferencia técnica de un día en la que participan mujeres destacadas que realizan un trabajo extraordinario en ese campo.

Junto a otras científicas en ciencias de datos de países como India, Asia o Medio Oriente, la participación de la investigadora peruana destacó por ser la única mujer latina en la conferencia.

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