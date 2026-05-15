La Libertad: nueva infraestructura hídrica regará más de 365 hectáreas de cultivos en Virú

Obra permitirá captar agua desde el sifón de Chavimochic para potenciar la agricultura.

Más de 365 hectáreas agrícolas serán regadas en el valle de Virú, en la región La Libertad, gracias a la inauguración del proyecto hídrico que permitirá el traslado de agua desde el Sifón de Chavimochic hacia el sector San Francisco El Alto – Los Calatos. La infraestructura beneficia directamente a más de 70 usuarios.

La obra fue ejecutada mediante un esfuerzo conjunto entre la Junta de Usuarios de Agua del Sector Hidráulico Menor Virú, la Comisión de Usuarios San Ildefonso, el Proyecto Especial Chavimochic (PECH) y la Municipalidad Provincial de Virú. Incluso los propios agricultores beneficiados realizaron aportes para concretar la intervención.

El presidente de la Junta de Usuarios, Roberth García, informó que la llegada de agua al canal San Francisco El Alto permitirá que los pequeños agricultores pongan en producción parcelas que estuvieron limitadas durante años por la falta del recurso.

Al respecto, el gerente del PECH, Jhon Cabrera, refirió que las visitas técnicas previas confirmaron la existencia de terrenos que nunca habían sido cultivados. «Este es un proyecto provisional, pero ya existe el compromiso de impulsar una obra definitiva que fortalezca la producción agrícola en este sector», precisó.

Impacto social

Para los agricultores de la zona, la inauguración representa el cierre de un largo periodo de dificultades. Ponciano García, productor de 85 años, relató que el acceso permanente al agua brindará seguridad a sus cosechas, permitiendo el aprovechamiento de áreas que antes eran de difícil manejo.

La ceremonia contó con la participación del alcalde provincial de Virú, Javier Mendoza, y representantes de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), quienes coincidieron en la importancia de la articulación institucional para el cierre de brechas en la infraestructura de riego. (Andina).

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