JOSÉ BALCAZAR DE PERÚ LIBRE ES EL NUEVO PRESIDENTE INTERINO

El congresista José María Balcázar fue elegido presidente del Congreso, y ocupará la Presidencia de la República, cargo que estuvo vacante, tras la censura de José Jerí.

La elección se realizó con un total de 113 votos, resultando Balcázar con 64 votos a favor, mientras que María del Carmen Alva obtuvo 46, hubo 3 votos viciados y ningún voto en blanco.

José María Balcázar Zelada representa a la región Lambayeque y fue elegido congresista en las elecciones generales de 2021 por Perú Libre, con el número 1 de lista, obteniendo 6,641 votos válidos. Actualmente integra la bancada Perú Bicentenario.

El parlamentario por Perú Libre asumirá la Presidencia hasta el próximo 28 de julio del 2026 tras superar en la votación a María del Carmen Alva.

POLÉMICA DE BALCÁZAR

José María Balcázar provocó una fuerte controversia al justificar las relaciones sexuales tempranas durante la sesión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, donde se debatía un dictamen para prohibir el matrimonio infantil.

El parlamentario, Balcázar fue el único legislador que se abstuvo en la votación del dictamen, que pasará a la Comisión Permanente o al pleno para su aprobación final.

Durante su intervención, el parlamentario aseguró que “las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de la mujer” y añadió que, mientras no haya violencia, estas prácticas voluntarias favorecen el desarrollo de las menores.

