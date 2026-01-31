Concejo rechaza la disolución de Transportes Metropolitanos de Trujillo

La entidad tiene 15 años de creación y su responsabilidad es mejorar el transporte en la ciudad.

El Concejo Provincial de Trujillo no aprobó, en segunda votación, el proyecto de ordenanza que proponía la disolución y liquidación de Transportes Metropolitanos de Trujillo (TMT), al no alcanzar la mayoría calificada de dos tercios requerida por la normativa municipal.

La iniciativa, presentada por el regidor Giancarlo Toribio Castro, obtuvo cinco votos a favor y ocho en contra en la segunda votación. En la primera, el resultado fue seis votos a favor, cinco en contra y una abstención, cifras que impidieron la aprobación de la propuesta.

TMT es un organismo desconcentrado especial de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), creado en 2011 mediante la Ordenanza Municipal n.° 020, con el fin de planificar y formular proyectos para la implementación de un sistema de transporte público urbano e interurbano sostenible, así como promover la modernización del servicio y el desarrollo de alternativas de movilidad en la provincia.

Sustento

Durante el debate, el regidor Toribio sostuvo que, a más de 13 años de su creación, la entidad no habría cumplido con los objetivos para los que fue constituida y señaló que su funcionamiento demandaría un gasto anual aproximado de 12 millones de soles, principalmente en planillas y alquileres.

En respuesta, el gerente general de TMT, Víctor del Carpio, cuestionó el sustento técnico y legal del proyecto de ordenanza y advirtió que una eventual disolución podría afectar la gobernanza del transporte urbano, así como una cartera de inversiones nacionales e internacionales en ejecución.

Asimismo, informó que un equipo técnico de Promovilidad tiene previsto arribar a Trujillo para evaluar la situación del sistema de transporte.

La sesión ordinaria fue presidida por la primera regidora, Eiby Guibert Chávez, por encargo del alcalde provincial Mario Reyna. En tanto, el asesor jurídico de la MPT, Luis Gutiérrez González, precisó que el concejo cuenta con la facultad legal para aprobar una disolución y liquidación de este tipo, sin que ello genere responsabilidades administrativas o legales.

Otros regidores señalaron que, pese al tiempo transcurrido desde la creación de TMT, Trujillo continúa presentando serios problemas de congestión vehicular, por lo que consideraron necesario evaluar cambios en la gestión del transporte urbano.

Por último, Toribio Castro afirmó que los recursos destinados a proyectos de transporte urbano no se perderán, ya que los convenios correspondientes habrían sido suscritos directamente con la Municipalidad Provincial de Trujillo, y sostuvo que una liquidación adecuadamente sustentada no generará impactos presupuestales significativos en materia laboral.

