Investigación UNT aporta evidencia científica sobre bioactividad del sacha inchi

Resultados in vitro abren nuevas líneas de estudio en nutrición y biomedicina.

La Universidad Nacional de Trujillo (UNT) continúa fortaleciendo su posicionamiento en la investigación científica de alto nivel con la participación de su docente investigadora, la Dra. Marilú Roxana Soto Vásquez, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, en un estudio internacional que analiza el potencial bioactivo y nutricional del sacha inchi (Plukenetia volubilis L.), uno de los recursos nativos más representativos del Perú.

La investigación, titulada “Sacha Inchi (Plukenetia volubilis L.) Oil Press-Cake Powder: Chemical Characterization and In Vitro Bioactivity for Sustainable Applications”, fue publicada en la revista Molecules, indexada en el primer cuartil de Scopus y Web of Science (WOS), lo que respalda la rigurosidad metodológica y la relevancia científica de los resultados obtenidos.

El estudio se desarrolló mediante una colaboración internacional que integró a investigadoras del National Research Council (CNR) de Italia y de la Universidad de Parma, lideradas por la Dra. Valeria Guarrasi y la Dra. Martina Cirlini, respectivamente, así como al Dr. Daniel Paredes-López, de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. Esta articulación permitió unir capacidades analíticas, biotecnológicas y territoriales de Europa, la Amazonía y la costa norte del Perú.

La investigación se centró en la caracterización química, nutricional y funcional de la torta de sacha inchi, subproducto sólido generado tras la extracción del aceite de sus semillas, comúnmente subutilizado. A través de análisis especializados, el equipo determinó un perfil altamente atractivo, con elevado contenido de ácidos grasos poliinsaturados, destacando el omega-3 (42.52 % de ácido alfa-linolénico), así como un aporte proteico significativo (41.86 %).

Además, se realizaron ensayos in vitro para evaluar la bioactividad de extractos de sacha inchi en modelos celulares. Los resultados mostraron una reducción de la viabilidad en líneas celulares empleadas como modelos de cáncer de páncreas y de hígado (Panc-1 y HepG2), sin efectos relevantes en una línea no tumoral utilizada como control (HEK). Si bien estos hallazgos corresponden a estudios preliminares de laboratorio, aportan evidencia científica que abre nuevas líneas de investigación orientadas a aplicaciones nutracéuticas y farmacéuticas, en concordancia con enfoques de sostenibilidad y economía circular.

