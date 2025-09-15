,

Publican ley que mejorará el sistema de transporte en Trujillo

Share:

El Congreso declaró de necesidad pública e interés nacional el Mejoramiento del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros, a través de un Corredor Troncal Norte Sur y Rutas Alimentadoras, en cinco distritos de la provincia de Trujillo. La misma medida se dictó a favor del Sistema Integrado de Transporte de la ciudad de Trujillo. La Ley N° 32439 fue publicada ayer en El Peruano.

La obra unirá a cinco distritos de la provincia de Trujillo: Huanchaco, La Esperanza, Trujillo, Moche y Salaverry, a través de 11.18 kilómetros de una vía rápida, con 16 estaciones y 2 terminales, complementados con 3 rutas alimentadoras.

Se utilizarán buses a gas natural eco amigable que contarán con un moderno sistema de recaudo electrónico y videovigilancia, para reducir el tiempo de viaje.

El proyecto Corredor Troncal Norte Sur inició el 2007 y en los últimos dos años tuvo avances significativos.

Comentarios

Previous Article

Ministro del Ambiente lideró inicio de proyecto del nuevo pulmón verde de La Libertad

 Next Article

Dictan 18 meses de prisión preventiva para investigados por atentado con explosivos