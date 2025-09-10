Acuña anula millonario contrato con empresa de joven sin experiencia y paraliza obra de la vía Huanchaco–Trujillo

El contrato de S/121 millones fue cuestionado por presunto favorecimiento y adjudicaciones poco transparentes a la empresa de Lucero Coca-Condori, una empresaria de 23 años.

El Gobierno Regional de La Libertad, liderado por César Acuña, declaró la nulidad del contrato de S/121 millones otorgado a la empresa vinculada a la familia Coca-Condori para la ampliación y mejoramiento de la carretera Huanchaco–Trujillo. La medida fue adoptada tras detectarse diversas irregularidades en el proceso de licitación, inicialmente reveladas por el programa Cuarto Poder y luego confirmadas por observaciones de la Contraloría General de la República.

La decisión implica la suspensión de la obra durante 90 días, periodo en el cual se convocará a un nuevo concurso para culminar los trabajos pendientes. De acuerdo con el gobierno regional, esta acción busca garantizar mayor transparencia y dar respuesta a las críticas que surgieron en torno a la polémica adjudicación.

Tanto los reportajes periodísticos como los informes de la Contraloría evidenciaron que los contratos relacionados con la familia Coca-Condori no se limitaban a La Libertad, sino que se extendían a otros gobiernos regionales, lo que apuntaría a un patrón de favorecimientos en proyectos de infraestructura. En este caso, la principal beneficiada fue Lucero Nicole Coca-Condori, de 23 años, cuya empresa obtuvo contratos millonarios pese a contar con poca experiencia en el sector.

Ante estos cuestionamientos, la Contraloría citó a funcionarios de la gestión de César Acuña para esclarecer las condiciones en las que se adjudicaron dichos contratos. Este organismo ya había advertido previamente sobre inconsistencias y posibles conflictos de interés en la licitación de la carretera Trujillo–Huanchaco, lo que aumentó la presión para que el gobierno regional actuara con rapidez.

La empresa LC & EC Constructora, Consultora y Servicios S.A.C., a nombre de Lucero Coca-Condori, ha conseguido adjudicarse obras públicas por un total de S/522 millones en tres regiones del país: La Libertad, Junín y Loreto, a pesar de no contar con trayectoria previa en este ámbito. El caso salió a la luz inicialmente gracias al programa Panorama, que denunció millonarias contrataciones en la gestión de Acuña, y luego fue ampliado por Epicentro TV, que reveló adjudicaciones similares en Junín y Loreto.

De acuerdo con Epicentro TV, la empresa no posee personal técnico calificado —como ingenieros o arquitectos—, carece de experiencia en construcción y ni siquiera tiene una sede identificable. Sin embargo, en 2025 obtuvo dos contratos en La Libertad: uno de S/121.5 millones para el Corredor Vial Norte (Trujillo–Huanchaco) adjudicado el 31 de enero, y otro de S/194.58 millones para la mejora del Hospital Provincial de Virú, firmado el 8 de mayo, acumulando más de S/315 millones. En ambos casos participó en consorcios con Marquisa S.A.C. y Riva S.A., aunque asumió entre el 50% y 90% de las responsabilidades, mientras sus socias apenas aportaron experiencia mínima. (Con información de Infobae.com)

