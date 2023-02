César Silva Santisteban presenta libro de ensayos “Bloc de viaje”

(Trujillo).- Este jueves 23 de febrero (7:00 p.m.), en los ambientes del Centro Cultural del Banco de la Nación (Jr. Orbegoso N° 652, Centro histórico de Trujillo), se presentará el libro de ensayos “Bloc de viaje” del destacado poeta y narrador peruano Cesar Silva Santisteban.

Cesar Silva Santisteban nació en Trujillo. Realizó estudios de Medicina Humana y Literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pintura en la Pontificia Universidad Católica del Perú y un posgrado en Creación Literaria en la Universidad de Texas (Austin).

Se ha desempeñado como bibliotecario, guionista y gestor cultural. Sus relatos obtuvieron premios en destacados concursos de la revista Caretas y las Bienales Copé de Petro Perú. Entre sus libros se cuentan: Simples opiniones (ensayos, 1988), La soledad de los muertos (poesía, 2000) y Fábulas y antifábulas (cuentos, 2004). En la actualidad, radica en California, Estados Unidos.

Para la velada literaria de este jueves 23 se contará con los comentarios del poeta y editor trujillano Carlos Santa María, director de Nectandra Ediciones, sello independiente encargado de la publicación del libro “Bloc de viaje”.

Sobre la obra de Silva Santisteban, Iván Thays ha dicho que “invita siempre a pensar, se atreve a pensar”; y José de Piérola llega a calificarlo como “heredero de la tradición del ensayo antiguo imaginado por Montaigne”, al cual “aplica su acucioso ojo de observador enamorado de la realidad a momentos de vida que de otro modo se habrían perdido en las prisas de la cotidianidad”.

A continuación un extracto del libro:

1

Desde que amanece uno también es lo que no es, lo que no va siendo. En otras palabras: el verbo ser es demasiado rígido, inhumano, abstracto, a tal punto que no sirve para describirnos sino para coagularnos en una perezosa gramática del lenguaje que, en nuestro caso, rara vez calza con la impredecible y proteica gramática del mundo cotidiano.

Ahora bien, sin la existencia de este yugo no sentiríamos deseos de libertad. Nunca hubieran aparecido suicidas ni rebeldes metafísicos, y tal vez nunca hubiéramos conocido la música, el arte, la poesía.

Cesar Silva Santisteban. Bloc de viaje.

