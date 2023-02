CCLL: Un millón y medio de pollos menos produce La Libertad por la falta de insumos alimenticios y por riesgo de la influenza aviar

El déficit de alimentos y vacunas contra la gripe aviar, genera que la producción disminuya cerca de 1 millón y medio de pollos menos al mes, elevando su precio hasta en 15.00 soles el kilo.

La falta de insumos alimenticios para aves, como la soya boliviana, y el riesgo de contagio de gripe aviar, son algunos factores que están generando el incremento en el precio del pollo hasta en 15.00 soles el kilo, en los principales mercados de la región, así lo informó el presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL), Alfonso Medrano Samame.

El presidente del gremio empresarial también detalló que en La Libertad antes se producía cerca de 17 millones de pollos al mes; sin embargo, ahora las principales empresas avícolas han disminuido la producción hasta en un millón y medio menos por la falta de insumos alimenticios como la soya bolivariana y la falta de vacunas contra la gripe aviar.

LOS FACTORES. “Hay una crisis en el sector por dos motivos, primero el bloqueo de carreteras en el sur que no permite el ingreso de soya boliviana; y segundo, la influenza aviar, que esperemos hoy el Senasa aprueba con resolución jefatural el uso de vacunas y en dos semanas más conocer qué vacunas podemos usar. Por ahora, se ha disminuido la carga de pollos en granja por temor a no tener alimento o por contaminarse a causa de no tener las vacunas contra el virus de la influenza aviar”, sostuvo Medrano Samame.

El también miembro del Equipo Técnico y Reputación de la Asociación Peruana de Avicultura (APA) señaló que como Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL) se han realizado gestiones para priorizar la aplicación de vacunas a las aves de todo el país, y evitar así la propagación de la influenza aviar que ya ha registrado casos en Lima, Ica, Piura, Lambayeque y algunas zonas aledañas a La Libertad.

GESTIÓN. Además, indicó que La Libertad es el segundo productor de aves a nivel nacional y desde la Cámara de Comercio se ha gestionado ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Agrario (Midagri) la urgente necesidad de aprobar a la brevedad la resolución jefatural que permita la vacunación de las aves. Asimismo, se le ha manifestado al premier Alberto Otárola la importancia estratégica de dar solución al problema dado que los pollos y huevos representan el 70 % de proteína que consumen los peruanos.

Finalmente, hay que señalar que los bloqueos en Chao y Virú también afectaron el sector pues impidieron el normal traslado de pollos y huevos a ciudades del sur del país, perjudicando a la industria avícola y otros sectores incrementando la edad de venta de las aves.

“Los funcionarios del Gobierno no pueden ser ajenos a las necesidades del pueblo, por ello solicitamos a las autoridades autoricen la vacunación de inmediato y que firmen la resolución jefatural, ya no hay más trámites qué hacer. ¿Cuántas aves más se van a contaminar hasta el 3 de marzo?, mientras no se vacunen las aves no se va a incrementar la crianza de pollos, ahora el kilo de pollo está a 15 soles y subirá mucho más si no se vacuna por el temor al contagio”, aseveró.

