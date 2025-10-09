BALACERA EN CONCIERTO DE AGUA MARINA DEJA HERIDOS A CUATRO DE SUS INTEGRANTRES

Durante un concierto en Chorrillos, la agrupación Agua Marina fue víctima de un ataque armado que dejó heridos al menos cuatro miembros de la agrupación.

El ataque ocurrió la noche del miércoles 8 de octubre de 2025, durante una presentación de Agua Marina y Zaperoko en el Círculo Militar del distrito de Chorrillos – sede Tarapacá.

Los disparos provinieron de una moto lineal que pasó por el exterior del recinto. El atacante habría utilizado una ametralladora, lo que explica la ráfaga de disparos que generó pánico entre los asistentes.

Luis Quiroga Querevalú, uno de los líderes de Agua Marina, recibió tres impactos de bala, uno de ellos en el tórax, y se encuentra en estado delicado. También resultaron heridos Manuel Quiroga (hermano de Luis), el baterista y el sonidista del grupo. Todos fueron trasladados de emergencia a la clínica Maison de Santé en Lima.

