Congreso de la República vacó a Dina Boluarte

Tras declararse su permanente incapacidad moral, el Congreso de la República destituyó a la presidenta Dina Boluarte.

Los congresistas, con 122 votos a favor, declararon la incapacidad moral permanente de la mandataria Dina Boluarte para enfrentar el crimen organizado.

El detonante más reciente fue el ataque armado durante la presentación del conjunto musical Agua Marina en el distrito de Chorrillos, que dejó cinco heridos, incluidos cuatro músicos y un vendedor ambulante.

Con 122 votos a favor, se dio luz verde a este proceso que pone fin a su gobierno, iniciado el 7 de diciembre de 2022.

