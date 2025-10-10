José Jerí juró como presidente de la República tras vacancia de Dina Boluarte

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política, el titular del Parlamento, José Jerí Oré, juró como presidente de la República.

El congresista José Jerí (Somos Perú) juró en el cargo de presidente de la República la madrugada de este viernes 10 de octubre, debido a la vacancia de Dina Boluarte.

Jerí, de 38 años, ejercía la presidencia del Parlamento desde julio pasado, por lo que, conforme a la línea de sucesión establecida en la Constitución, le corresponde asumir la jefatura del Estado. «Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.»

El relevo se concreta a falta de solo seis meses para las elecciones generales del 2026. Con ello, Jerí se convierte en el tercer mandatario del actual quinquenio (2021-2026), tras Pedro Castillo y Dina Boluarte. «Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.»

Comentarios