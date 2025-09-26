UNT se ubica en el Top 5 de universidades públicas del Perú

En el Ranking de Universidades Públicas de la SUNEDU.

La Universidad Nacional de Trujillo (UNT) ha sido reconocida por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) como una de las cinco mejores universidades públicas del país, de acuerdo con el Ranking de Universidades Públicas incluido en el IV Informe Bienal sobre la Realidad Universitaria 2021-2022.

El estudio, elaborado con información reportada por las propias universidades, entidades públicas y portales institucionales, analiza de manera sistemática indicadores de calidad académica, investigación y gestión institucional. En este marco, la UNT se posiciona junto a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (1), la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (2), la Universidad Nacional de Ingeniería (3) y la Universidad Nacional Agraria La Molina (4) en el Top 5 de instituciones públicas de referencia en el sistema universitario peruano.

Cabe precisar que el periodo de análisis coincide con la entrada en vigor de la Ley n.° 31520, promulgada en julio de 2022, que restableció la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas, en el marco de la reforma universitaria iniciada en 2014.

El rector de la UNT, Dr. Hermes Sifuentes Inostroza, destacó este logro institucional señalando: “Estar en el Top 5 de universidades públicas del Perú es un reconocimiento al esfuerzo de nuestros docentes, estudiantes e investigadores. La UNT reafirma su compromiso con la excelencia académica, la investigación científica y el desarrollo de la región norte y del país”.

Este reconocimiento consolida a la Universidad Nacional de Trujillo como un referente académico y científico, con un rol decisivo en la educación superior, la investigación y el impulso al desarrollo nacional.

