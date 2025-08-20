Real Plaza seguirá sin abrir sus puertas hasta esclarecer responsabilidades por la tragedia

El alcalde de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, negó que exista algún tipo de coordinación entre la Municipalidad Provincial y los representantes del centro comercial Real Plaza para reabrir sus puertas antes de fin de año.

“No hemos recibido comunicación oficial de parte del Real Plaza. Es falso afirmar que ya se reabrirá”, declaró a los medios de prensa.

El burgomaestre explicó que la reapertura aún no es posible debido a que siguen en curso investigaciones sobre el colapso del techo del patio de comidas ocurrido el 21 de febrero de 2025, tragedia que dejó seis fallecidos y más de ochenta heridos.

Detalló que todavía está pendiente la revocatoria del certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) y que la Fiscalía no ha devuelto la documentación incautada durante las diligencias. “El proceso continúa y el domo colapsado permanece en el lugar”, añadió.

En una reciente sesión de Concejo, el regidor Juan Namoc Medina presentó el informe final de la comisión especial que fiscalizó el caso. El documento concluye que la construcción del patio de comidas habría tenido una falla en el diseño del techo, además de deficiencias estructurales por el uso de materiales inadecuados —como pernos, bisagras y vigas de baja resistencia—, lo que generó rupturas, deformaciones y fracturas que derivaron en el colapso de la estructura metálica.

Reyna también señaló que la comuna ha recibido pedidos de comerciantes vecinos al Real Plaza para sostener una reunión y analizar el impacto económico que ha generado la paralización del mall.

No obstante, recalcó que el centro comercial no podrá reabrir hasta que concluyan las investigaciones y se determinen claramente las responsabilidades.

