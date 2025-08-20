Nueva normativa de la SBS exige a los bancos pedir aprobación antes de aumentar línea de crédito en tarjetas

Nueva normativa de la SBS exige a los bancos pedir aprobación antes de aumentar línea de crédito en tarjetas

Contratos con mayor detalle

Según la nueva normativa, los contratos de tarjetas de crédito deberán indicar de forma explícita las condiciones bajo las cuales la línea de crédito puede incrementarse o reducirse. Asimismo, las entidades financieras tendrán que contar con la autorización expresa del cliente antes de efectuar cualquier aumento.

Este cambio fortalece una disposición previa que ya exigía el consentimiento del usuario, pero ahora se suma la obligación de precisar en los contratos los criterios y procedimientos de evaluación.

Riesgos de los incrementos automáticos

Antes de la pandemia era común que los bancos aumentaran de manera automática las líneas de crédito, práctica que, según Víctor Blas, gerente de estrategia y finanzas de Financiera Confianza, generó un repunte de la morosidad a partir de 2022.

Blas señaló que algunas entidades llegaban a duplicar la línea de crédito de clientes con apenas un año de historial, lo que elevaba las probabilidades de sobreendeudamiento. Además, tales incrementos automáticos exponían a mayores riesgos de fraude, como el robo de datos, la clonación de tarjetas o la sustracción de celulares. También complicaban la evaluación de futuros préstamos, ya que incluso las líneas no utilizadas forman parte del análisis crediticio.

Más transparencia para los usuarios

De acuerdo con Luis Miguel Garrido, asociado senior de Rubio Leguía Normand, el objetivo de la normativa es que los usuarios conozcan previamente bajo qué condiciones su línea puede incrementarse, ya sea por promociones o por buen historial de pagos.

Por su parte, Víctor Valdez, socio de Osorio & Valdez Asociados, recalcó que los aumentos sin autorización eran una práctica común y podían derivar en sobreendeudamiento, sobre todo entre quienes manejaban sus finanzas en función de su límite inicial.

Con la nueva regulación, los clientes tendrán la posibilidad de rechazar incrementos o pedir reducciones en su línea de crédito, lo que les dará mayor control sobre su capacidad de endeudamiento.

Importancia de la educación financiera

Especialistas destacan que, aunque el uso de tarjetas de crédito es muy extendido en el país, aún falta una cultura sólida de educación financiera.

Este desconocimiento hace que muchos usuarios recurran a la disposición de efectivo, que resulta mucho más cara que un préstamo personal debido a los altos intereses y comisiones.

Garrido subrayó que la línea revolvente de las tarjetas suele ser más costosa que otros créditos, por lo que comprender el funcionamiento de tasas, intereses y límites disponibles es clave para que los usuarios tomen decisiones más responsables y eviten gastos innecesarios.

Comentarios