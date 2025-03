Terminarán saldo de obra en Complejo Mochica Chimú (Ex complejo Chicago)

Se paralizó cuando tenía casi 60% de avance. Aun así se inauguró para los XVII Juegos Bolivarianos 2013.

El Concejo de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) aprobó la suscripción de un convenio específico de cooperación con el Gobierno Regional de La Libertad para la ejecución del saldo de obra del proyecto de inversión pública “Mejoramiento del Servicio Deportivo en el Complejo Chicago del Barrio Chicago”.

Esta obra, conocida también como Complejo Deportivo Mochica Chimú, fue paralizada el año 2014 e incluye entre otros el Estadio Chan Chan y el Coliseo Huaca de la Luna.

La Gerencia de Obras Públicas de la MPT solicitó ante el Concejo la aprobación de este convenio interinstitucional y autorizar al alcalde Mario Colberth Reyna Rodríguez a suscribirlo, lo que fue aprobado por unanimidad durante sesión ordinaria.

El subgerente de Obras de la MPT, Caros Infantes, sustentó el pedido señalando que se buscó información respecto al avance físico, financiero y legal del proyecto, pero hubo problemas debido a que en las lluvias y huaicos del año 2017, mucha información se arruinó. Se acudió a plataformas virtuales del Estado para obtener data y el avance que se determinó fue de 55.31%, respecto del monto consignado.

El alcalde Mario Reyna recordó que el año 2014 se inauguró el Complejo Deportivo Chan Chan, para realizar los XVII Juegos Bolivarianos 2013, lastimosamente no se terminó el proyecto. Hubo un arbitraje que ya está concluido. “La obra ha estado paralizada hasta el año pasado en que hemos intervenido para ir recuperando parte de sus instalaciones y que los niños y jóvenes las utilicen”, dijo.

Conversé con el gobernador regional, César Acuña, y hemos quedado en que cederemos la unidad ejecutora al GORE para que la concluyan como Obra por Impuestos o bajo cualquier otra modalidad. Solo elaborar el expediente del saldo de obra debe demandar entre 1.5 a 2 millones de soles y la culminación unos 25 millones, pero eso lo va determinar el expediente, añadió.

“No fue fácil gestionar que accedan a asumir la ejecución del saldo de obra”, enfatizó, recordando que el consorcio a cargo de la construcción dijo haber dejado materiales más avances de obra y que esos materiales ya no están. Se los robaron el año 2023, cuando en la gestión del alcalde Arturo Fernández se dispuso romper paredes y abrir una calle que estaba cerrada, en un área donde estaban justo estaban los materiales.

El regidor Andrés Sánchez preguntó cómo va la denuncia en la Procuraduría. Eso no puede quedar impune. No se puede destruir las cosas y permitir que nos roben. El burgomaestre respondió que en una próxima sesión se podría informar al respecto y que la denuncia se hizo directamente a la Procuraduría Anticorrupción de La Libertad.

Luis Gonzales Rosell dijo que elaboró un informe sobre el estado de la obra, como presidente de la comisión ordinaria de Deportes, y criticó que se haya inaugurado sin estar terminada. Lo que vimos durante la inspección es lamentable. Es gravísimo, no me explico cómo pudieron ganar el arbitraje con tantas deficiencias que hay. Todos queremos que se termine, pero lo que no me parece bien es que se vaya a gastar tanto dinero teniendo tantas necesidades en carreteras, escuelas o postas médicas. Siento eso por los ciudadanos liberteños, manifestó.

La obra tuvo una inversión de S/ 103’637,779.21 y la MPT pagó más de S/ 90 millones. Se paralizó debido a que el proyecto debía tener 74% y solo registraba 57%. Hubo un arbitraje iniciado por el Consorcio Chicago II: integrado por Constructora Málaga Hnos. S.A. y FCC Construcción S.A., por una deuda de S/ 4 millones que reclamaba por adicionales, ganando el laudo por S/ 11 millones, incluyendo intereses. El contrato se resolvió el 24 de abril del 2014 y el Coliseo Huaca de la Luna fue uno de los sectores en los que hubo menos avance. Allí solo hubo un 50% de avance.

Comentarios