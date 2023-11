Rehabilitación de vía en Pataz no cumple con la calidad requerida

Obra en Parcoy de S/ 3.6 millones presenta deficiencias técnicas constructivas pese a no estar culminada, advierte la Contraloría General.

La Contraloría General advirtió a la Municipalidad Distrital de Parcoy (Pataz) que la rehabilitación de la infraestructura vial de la carretera que une dos localidades del distrito de Parcoy presenta deficiencias técnicas constructivas que propician el incumplimiento de la calidad requerida, durabilidad y resistencia de estructuras; lo que afecta la vida útil prevista para la obra que se ejecuta con S/ 3.6 millones.

De la inspección física a la obra se verificó que la base compactada de la vía no es homogénea y presenta fallas como ahuellamientos (deformación permanente), baches y acolchonamientos (exceso de humedad en el suelo); también se evidenció fisuras en las estructuras de entradas de las alcantarillas, así como grietas en los muros de contención y exposición del acero que forma parte de su estructura.

Asimismo, se advirtió la ausencia de personal técnico y auxiliar del contratista (residente de obra, ingeniero especialista en medio ambiente, en mecánico de suelos, en costos y presupuesto y enfermera) así como de personal auxiliar de la supervisión (topógrafo y asistente de topógrafo), lo cual genera que la obra no cuente con el control técnico requerido y el pago de prestaciones que no corresponden.

El contratista, además, no está cumpliendo con la implementación de las medidas de seguridad establecidas en el contrato y la supervisión no viene informando sobre ello a la comuna distrital; situación que posibilita la exposición al peligro del personal profesional, técnico, auxiliar y terceros, la ocurrencia de accidentes y el pago por obligaciones no cumplidas.

Lo expuesto está contemplado en el Informe de Control Concurrente N.º 012-2023-OCI/0422-SCC que fue comunicado al alcalde distrital para que, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, adopte las acciones que correspondan. Los ciudadanos pueden acceder a él y a los resultados de otros servicios de control, a través de nuestro Buscador de Informes de Control y portal www.gob.pe/contraloria.

DATO:

La ejecución de la obra inició el 06 de junio de 2023 y tras una ampliación de plazo por 27 días calendarios debe culminar el 26 de este mes. Inicialmente, el plazo previsto para la culminación contractual era el 03 de octubre último.

