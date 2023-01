Proyecto de puerto de Salaverry recibe respaldo financiero de US$ 115 millones

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN) informa que el proyecto Salaverry Terminal Internacional (STI), promovido y adjudicado el 2018 por la propia entidad, recibió un financiamiento de US$ 115 millones por un plazo de 20 años. Este proyecto, se viene realizando mediante la modalidad de Asociación Público – Privada (APP).

De los US$ 115 millones de financiamiento, BID Invest aportó US$ 50 millones, completado por un segundo tramo de US$ 65 millones aportado por inversionistas institucionales que suscribieron un bono vía una oferta privada, por 20 años, el mayor plazo registrado en Perú para proyectos APP financiados por institucionales. En ese sentido, este importante financiamiento representa un gran respaldo del BID y de los inversionistas institucionales a un proyecto APP en Perú.

El financiamiento de largo plazo garantizará la sostenibilidad de las operaciones dentro del Terminal e incidirá favorablemente en la reducción de costos logísticos con el consiguiente fortalecimiento de la competitividad de la región La Libertad y el norte del país.

EL PROYECTO

El Terminal Portuario de Salaverry se ha consolidado como uno de los puertos más importantes de la región norte del país gracias a la inversión de más de US$156 millones en la modernización, rehabilitación y ampliación de muelles; en el dragado permanente, para recibir naves de mayor calado y mantener las profundidades operativas necesarias; en el sistema de amarre hidráulico (ShoreTensión); en las grúas móviles, equipamiento complementario, áreas de almacenamiento para gráneles sólidos, carga fraccionada y general, minerales, entre otros.

En los dos primeros años de concesión obtuvo el récord en la movilización de volúmenes de productos como maíz, trigo, soya y fertilizantes agrícolas en embarcaciones de hasta 45 mil toneladas por operación, aumentando su productividad en 35%.

