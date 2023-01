Pedro Castillo niega haber intentado fugar tras golpe: «Nunca tuve la idea de salir del país»

Exmandatario peruano contradijo una afirmación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

En una audiencia, el exmandatario Pedro Castillo negó rotundamente haber querido fugar del país, luego de intentar subvertir el orden constitucional al anunciar la clausura del Congreso de la República.

De esta manera, el chotano contradijo una afirmación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), deslizada ante la prensa de ese territorio.

«Nunca he tenido la menor idea de salir de mi país, porque he estado ejerciendo el mandato más importante y sagrado que me ha dado el pueblo como presidente de la República», dijo este martes.

Luego de que Castillo Terrones fue destituido del cargo de jefe de Estado y, posteriormente, detenido por las autoridades el 7 de diciembre último; AMLO reveló: «Habló aquí, a la oficina, para que me avisaran de que iba hacia la embajada, que iba a solicitar el asilo y que, si le abrían la puerta de la embajada, pero seguramente ya tenían intervenido su teléfono».

Hoy en día, Pedro Castillo afronta 18 meses de prisión preventiva, por los presuntos delitos de rebelión y conspiración. En tanto, su esposa Lilia Paredes se encuentra en México, después de que el gobierno del citado país decidiera otorgarle asilo político.

