Joven usuaria de Juntos ingresa a la Universidad Nacional de Trujillo y gana beca integral de estudios

Becaria recibió apoyo constante del programa del Midis para lograr estos objetivos.

Kasandra Hilario es una trujillana estudiosa, quien a sus 18 años y con el apoyo permanente del programa Juntos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, del cual es usuaria junto a su familia, acaba de lograr uno de sus mayores sueños: ingresar a la Universidad Nacional de Trujillo para estudiar Derecho; además de ganar una beca integral del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación.

El programa Juntos le brindó su apoyo en todo momento y la acompañó durante el proceso de admisión a su nueva casa superior de estudios, facilitándole información oportuna para su postulación a la mencionada beca.

“En realidad, no sabía mucho acerca de las becas. Fue gracias a la gestora local del programa Juntos que me enteré de Beca 18. Ella, en el grupo de WhatsApp donde están todos los padres de familia, nos brindó información y luego me animó a postular y me orientó en todo lo que necesitaba”, comentó.

Cuando tomó la decisión, Kasandra dedicó todo el tiempo que tenía disponible a estudiar. Mañana, tarde y noche. Se olvidó de los amigos, las diversiones y dormía pocas horas con tal de alcanzar su verdadero sueño.

“A veces dormía solo tres horas para poder estudiar más y lograr mi ingreso. Ahora voy a esforzarme mucho para terminar mi carrera y retribuirle a mi mamá todo lo que ha hecho por mí”, comenta Kasandra, quien con su perseverancia se ha convertido en fuente de inspiración para su familia y, sobre todo, para su hermana menor, Milagritos.

Su madre, doña Adelina Carranza Rodriguez, ha sido pieza fundamental para alcanzar este objetivo. Ha sido madre y padre para sus hijas, poniendo todo su empeño para labrar un mejor futuro para ellas, recurriendo a diferentes trabajos con tal de poder asegurar la educación de ambas.

“Yo no he tenido la oportunidad de estudiar; hemos sido una familia muy humilde. Por ese motivo, por mi hijita, me he esforzado, he luchado bastante hasta sacarla adelante. Ahora estoy feliz”, dice emocionada.

Esta familia empoderada por la educación, con el apoyo del programa Juntos del Midis, mira ahora su futuro con más optimismo y espera tener pronto a su primera profesional para impulsar su desarrollo y contribuya con el crecimiento de nuestro país.

