Exsubsecretario denuncia amenazas de muerte y responsabiliza Pedro Castillo y su entorno

Exfuncionario pidió garantías para la vida de su familia. “Si a mí me pasa algo, automáticamente saldrán los videos”, advirtió.

En entrevista exclusiva con Exitosa, el exsubsecretario general del Despacho Presidencial, Beder Camacho, denunció este lunes haber recibido amenazas de muerte y responsabilizó al presidente de la República, Pedro Castillo, y su entorno, ante eventuales atentados contra su vida.

“Como cualquier ciudadano de a pie, no tengo una seguridad. He recibido amenazas [de muerte] en la semana pasada, recibí una llamada antes […]. Si me pasa algo, ya ustedes sabrán de donde viene esa amenaza, o de donde ha salido ese atentado […]. Hago responsable a los miembros de la organización a la cual se está investigando sobre esta amenaza que he recibido“, declaró en nuestro medio.

En esa línea, Camacho pidió garantías para la vida de su familia a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y al ministro del Interior, Willy Huerta. Indicó que si le ocurre algo tiene grabado un video donde detalla toda su versión que saldrá a la luz.

“Si creen que matando a Beder Camacho, van a callar esto, yo les digo públicamente que yo tengo grabado un video donde estoy contando mi verdad. Voy a seguir contando mi verdad pero también he hecho una protección: si a mí me pasa algo, automáticamente saldrán los videos”, agregó.

El exfuncionario también fue consultado por su visita a las embajadas de Venezuela y México en agosto de este año, donde habría solicitado asilo para Bruno Pacheco, Gian Marco Castillo y Fray Vásquez. Sobre ello, manifestó que no puede brindar declaraciones debido a que forma parte de una investigación reservada. (Fuente: Exitosa).



Comentarios