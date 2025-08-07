Destruyen campamento vinculado a minería ilegal en Pataz

Fiscalía Especializada en Materia Ambiental encabezó intervención.

Una bocamina y un campamento rústico relacionados con minería ilegal en Pataz, La Libertad, fueron destruidos por las autoridades.

La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), a cargo del fiscal Reddign Palacios Rabanal, encabezó el operativo realizado con tal fin, con la colaboración de la Policía Nacional, el Ejército, Sucamec, el Ministerio de Energía y Minas y la gerencia regional liberteña de Energía y Minas.

Material destruido

Durante la intervención se destruyó detonadores, mechas, explosivos, equipos de generación, herramientas, barriles, bombas hidráulicas y otros insumos usados para extracción ilícita de minerales.

Asimismo, en un primer momento se intervino a cuatro personas. Tres de ellas fueron liberadas al verificarse que no tenían requisitorias vigentes.

El cuarto detenido quedó en calidad de citado para diligencias posteriores.

Estas acciones del Ministerio Público reafirman la presencia de las FEMA en el distrito de Pataz.

