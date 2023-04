CCLL: La Libertad aumentó sus exportaciones en 15 % en el primer bimestre del 2023

En esta parte del país la exportación de oro, arándano, espárrago y palta son unos de los principales productos exportados.

Con la finalidad de evaluar la situación del sector productivo de la región, la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL) realiza seguimiento constante a la economía regional y en el primer bimestre del 2023 se evidenció un crecimiento del 15 % en las exportaciones, en el primer bimestre del 2023, según información publicada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

BIENES AGROPECUARIOS. El informe también precisa que, a nivel nacional, la agroexportación no tradicional creció 12 % en el primer bimestre 2023, por la mayor venta de fruta (14 %), siendo los principales destinos de los productos agropecuarios fueron EE.UU. (35 % del total) y la Unión Europea (27 %).

En este sector destacaron las mayores ventas de palta fresca (35,4 %), arándano fresco (25,3 %) y uva fresca (23,9 %). En hortalizas predominaron las exportaciones de conserva de espárrago (32,7 %) gracias a la mayor oferta (21,4 %).

PESCA. En tanto, la exportación pesquera no tradicional totalizó US$ 361 millones (22 %) en el primer bimestre 2023 y aquí destacó la mayor venta de pota congelada (187 %), debido a un mayor volumen (153 %) y precio (13,6 %). Asimismo, crecieron las exportaciones de algas marinas (101,9 %), seguido por la conserva de pescado (18,4 %).

De otro lado, también creció el valor exportado en los rubros minería no metálica (83 %), metal-mecánico (11 %), textil (7 %), pesquero (3 %), entre otros. Aquí destacaron las ventas de antracita (191 %) y fosfato de calcio natural (94 %).

De esta manera, se evidencia que, a pesar de la desaceleración de la economía nacional y regional, la actividad exportadora en la región sigue creciendo gracias a la resiliencia del sector empresarial que continúa apostando por la región y contribuyendo con el desarrollo económico regional.

