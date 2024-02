Cámara de Comercio de La Libertad y la MPT enviarán carta de protesta a Dina Boluarte

Asesinatos e inseguridad ciudadana sobrepasaron los límites. Se necesita una urgente intervención general del Gobierno Nacional.

Una carta de protesta por todo lo que está ocurriendo en La Libertad, especialmente en Trujillo, sin que el Gobierno Nacional adopte acciones eficaces que ayuden a combatir la inseguridad, enviarán la Cámara de Comercio de La Libertad y la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) a la presidenta de la República, Dina Boluarte y el Congreso de la República.

Este fue uno de los acuerdos a los que arribaron en una mesa de trabajo los titulares e integrantes de ambas instituciones -en la que también participó el jefe de la Macro Región Policial, José Zavala Chumbiauca-, ante la creciente ola de inseguridad, con asesinatos casi a diario y un sinfín de extorsiones durante el primer mes del año.

Alfonso Medrano y Mario Reyna coincidieron en enviar el documento de protesta, con copia al Consejo de Ministros, la representación parlamentaria liberteña y el Gobierno Regional de La Libertad.

Otro acuerdo adoptado fue que se busque la aprobación de un proyecto de ley que proteja a las fuerzas del orden público durante sus operativos, porque terminan siendo denunciadas y después ya no quieren intervenir.

Igualmente que se ataque de manera más efectiva el tema del robo de celulares y que no solo se inhabilite el chip sino también el equipo móvil, lo que a la fecha las empresas de telefonía no están cumpliendo; y se pedirá mayor control sobre el tema de las armas de fuego y los penales, que es de donde nacen las extorsiones.

Se propuso crear un grupo de trabajo que recoja toda la información que permita registrar elementos que va dejando la delincuencia, para encauzar acciones y los lugares donde intervenir.

El alcalde de Trujillo, Mario Reyna, señaló que endurecer las penas no es la solución y que el incremento de estas no elimina causas. El problema es más amplio, está de por medio la falta de oportunidades para los jóvenes, la falta de servicios básicos. “Son condicionantes que se tienen que atender. No se trata solo de salir a cazar delincuentes. Se tiene que ver el tema de falta de oportunidades y de igualdad”, dijo.

Indicó que la próxima semana se reunirá en Lima con la congresista Patricia Chirinos y el viceministro del MTC que tiene que ver con este tema; y manifestó su preocupación por el estado en que está el equipamiento de la Gerencia de Seguridad Ciudadana en cuanto a monitoreo de la ciudad.

Adelantó que, a través del Concejo Municipal, pronto se debe abordar la posibilidad de prohibir o limitar el acceso de motocicletas al centro histórico y el funcionamiento de locales dedicados a la venta de bebidas alcohólicas hasta las 2:00 a.m.

Los participantes coincidieron en que se tiene que buscar nuevas medidas para atender el tema de la inseguridad y que no se puede seguir haciendo más de lo mismo, porque ya se ha visto que eso no está dando resultados.

Comentarios