BCRP Trujillo retoma charlas presenciales sobre elementos de seguridad en billetes

Dirigidas al público en general y a instituciones no financieras.

Desde el primer miércoles de abril, Sucursal Trujillo del Banco Central de Reserva del Perú retomará sus charlas gratuitas de difusión dirigidas al público en general y a instituciones no financieras, en las que da a conocer los elementos de seguridad de los billetes y monedas.

El jefe de la Sucursal Trujillo del BCRP, Elmer Sánchez León, señaló que desde el año 2020, las charlas de difusión y capacitación se vienen impartiendo bajo la modalidad virtual, debido a la pandemia del Covid-19. Sin embargo, a partir del mes de abril de 2023, la Sucursal Trujillo del Banco Central de Reserva del Perú, abrirá sus puertas al público en general y a las distintas instituciones financieras y no financieras, que deseen participar en las charlas de difusión o de capacitación, bajo la modalidad presencial.

El funcionario del BCRP Trujillo destacó tres acciones que se deben realizar para autenticar un billete de manera rápida y segura: Toque, Mire y Gire. Es decir, tocar la textura del papel, colocar el billete a trasluz para ver la marca de agua y se gira para ver los cambios de coloración de la tinta de fucsia a verde en los billetes de 10, 20, 50 y 100 nuevos soles, y de verde a cobre en los billetes de 200 nuevos soles.

La Sucursal Trujillo del Banco Central de Reserva del Perú, alineada a su compromiso de proyección institucional, también ofrece charlas gratuitas de capacitación al sistema financiero en cumplimiento al Reglamento de Canje de Billetes y Monedas (Circular No. 016-2018-BCRP), las cuales son solicitadas directamente por los coordinadores de cada institución financiera.

DÍAS Y HORARIOS

Las charlas de difusión a todo el público bajo la modalidad presencial se realizarán todos los miércoles, de 10:00 a.m. a 11:30 a.m. y las charlas de capacitación al sistema financiero se desarrollarán todos los viernes de 10:00 a.m. a 11:30 a.m. Todas las charlas son gratuitas.

Para participar en las charlas presenciales de difusión o capacitación, las personas e instituciones interesadas, podrán escribirnos a los correos electrónicos: [email protected] y [email protected], llamar al teléfono (044) 244 841 o acercarse a nuestro local institucional ubicado en Jr. Francisco Pizarro 446 (frente a la Plaza de Armas de Trujillo).

Por último, damos a conocer que las charlas de difusión o capacitación en modalidad virtual se seguirán dictando previa coordinación al correo: [email protected]

Comentarios