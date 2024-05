Aprobaron Ordenanza referida al Reglamento de Transporte Público para la mejora del servicio

El Concejo de la Municipalidad Provincial de Trujillo aprobó por unanimidad el proyecto de Ordenanza que modifica la O.M. N° 014-2019-MPT, que aprueba el Nuevo Reglamento del Servicio de Transporte Público de Personas de la Provincia de Trujillo y establece medidas para la mejora del servicio de transporte público.

Esto, exceptuando la cuarta disposición transitoria y el artículo quinto del dictamen presentado por la comisión ordinaria de regidores de Transportes, que era observado por la Gerencia de Transportes, Tránsito y Seguridad Vial de la MPT.

El alcalde Mario Reyna Rodríguez señaló al respecto que se estaría abriendo una caja de pandora al permitir con esta disposición complementaria que puedan ingresar vehículos que no cumplen los requisitos establecidos en el reglamento del transporte.

Después de un largo debate en el que la citada gerencia y el presidente de la comisión, Giancarlo Toribio Castro, sustentaron sus posiciones, invitando al asesor legal de Transportes, César Ramírez, y a Ronald Grados, dirigente del gremio de transportistas, el tema fue consensuado y se aprobó con las precisiones señaladas.

Para Transportes, su proyecto daba estricto cumplimiento a lo dispuesto por Indecopi en tres resoluciones sobre eliminación de barreras burocráticas; y estaban en contra de la implementación del artículo quinto por contravenir normas, generando que las solicitudes tramitadas desde el 2018 queden nulas.

Lo que se buscaría es el reingreso de vehículos que no cumplen con las condiciones técnicas, dijo el asesor legal, añadiendo que en los procedimientos para decidir las saturaciones de vía Indecopi ya fue bien claro y que no se puede prohibir el acceso al servicio o que ya no se pueden recibir más taxis.

Respecto a la cuarta disposición complementaria, esta daba la potestad al alcalde para que cierre el parque automotor, con lo que se estimaba podrían volver los denominados ‘cupos’ en el servicio de taxi.

El regidor Giancarlo Toribio señaló por su parte que el dictamen de la comisión enriquece la propuesta de Transportes, aplicando todo lo que señala el Reglamento Nacional de Transportes.

“No estamos contradiciendo ningún artículo. Si hay observaciones retiramos o modificamos estos dos artículos para que hoy se apruebe la ordenanza”, dijo, por lo que el alcalde dispuso finalmente que se pase a votación el proyecto de ordenanza municipal.

