Alberto Otárola renuncia a la PCM: “Aquí hubo un complot, Martín Vizcarra está detrás de esto”

En conferencia de prensa, el expremier dijo no creer que Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, tenga que ver en el escándalo por el que tuvo que dimitir.

Alberto Otárola anunció este martes su salida de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) tras la difusión de un “audio” que lo vincula con la joven Yaziré Pinedo, quien obtuvo contratos por varios miles de soles en el Estado.

En conferencia de prensa, Otárola indicó que tomó esta decisión con el objetivo de “darle tranquilidad” a la presidenta Dina Boluarte, a fin de que pueda recomponer el Gabinete Ministerial.

“El día de hoy, en conversación con la presidenta de la República, le he anunciado mi decisión de presentar mi renuncia como presidente de Consejo de Ministros”, dijo el expremier en conferencia de prensa.

Seguidamente, el exprimer ministro calificó a Javier González-Olaechea como un “desubicado” por haber adelantado que habría un cambio en el Gabinete Ministerial. “De manera majadera ha adelantado un anuncio que por respeto lo debía haber hecho yo”, indicó.

“No tengo ninguna duda de que el señor Martín Vizcarra está detrás de todo esto y equipo de gente corrupta. Me sorprendió la mención al señor Nicanor Boluarte. Yo lo conozco y estoy seguro de que él no está confabulación, pero aquí se tienen que investigar todo: el origen de los audios, las imputaciones falsas y sobre todo el papel que viene cumpliendo varias mafias para afectar la gobernabilidad del país.¿Qué pretenden? ¿Que vuelva la violencia? Eso no lo vamos a permitir”, agregó.

Otárola dijo también que el país ha sido testigo de un “complot, una conspiración, contra el presidente del Consejo de Ministros”.

“Una operación ciertamente mediática, política, planificada durante meses y la que participaron diversos personajes que actúan desde las sombras y que tienen intereses personales subalternos”, expresó. (Medios Lima).

