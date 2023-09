Agencia trujillana entre los ganadores de los Latin American Design Awards 2023

Latin American Design revelaron el pasado Agosto a los ganadores de su 7ma edición. Los LADAWARDS son los premios más influyentes del diseño en Latinoamérica y un referente mundial, donde se dan cita las mejores agencias y estudios de diseño de la actualidad, diseñadores, ilustradores, creativos y artistas visuales.

Esta edición fue evaluada por un distinguido panel de expertos y expertas excepcionales, conformado por: Samia Jacintho (Casa Rex), Pablo Martin (MUBI), Ira Ivanova (Studio Yukiko), Gabriel Finotti (SOMETIMES ALWAYS), Carole Baijings (Holanda), Lucas Couto, Stan Haanappel, Jonas Zieher, Connor Campbell, Joseph Melhuis, Sarah Di Domenico (Wedfestudio), Mariam Stepanyan, Anssi Kahara (Grafia), Andrea Galvez (Fibra), Paola Saliby desde Brasil. Eugenio Mello, Nuria Bellver, Pepita Sandwich, He Jumping (Hesign International), Leandro Assis (Lebassis), Talia Cotton (Pentagram), Thomas Hervé, Kim Boutin (DVTK), Laura Scofield (Atlantic Re:think), Alex Hunting (Alex Hunting Studio), Michelle Philips (Studio Yukiko), Vanessa Eckstein (Blok Design), Min Lew (Base Design), Simon Dixon (DixonBaxi) y Fidel Peña (Underline Studio)

La Agencia IQ, en colaboración con el diseñador Andy Otiniano y el ilustrador Francisco Muñante, obtuvo 02 premios en las categorías de Labelling y la de Ilustración con la marca trujillana Degollador, un licor premium de Ají Mochero inspirado en el gran legado cultural y gastronómico de los Mochica, el cual busca dar impulso a años de esfuerzo de una comunidad de agricultores de la Campiña de Moche por rescatar este cultivo ancestral, que por muchos años estuvo al borde de la extinción.

“Crear la marca Degollador, fue un proyecto gestado a lo largo de dos años, junto a la empresa trujillana Better Food Company, creadora del producto. Para el diseño de la etiqueta, el reto fue darle el lugar que se merece a un insumo por años olvidado, además de convertirse en un homenaje a los agricultores que lo rescataron y mantienen viva una herencia transmitida de generación en generación. Además, buscamos transmitir su carácter premium y complementar la fuerza de su nombre, que hace alusión al dios creador de los Moche”, resaltó Fanny Chávez Merino, directora de la Agencia IQ.

Así pues, Degollador es una marca que además de haber sido creada para hacerse un lugar entre las bebidas peruanas de alta gama, hoy también es símbolo del buen diseño a nivel latinoamericano y ejemplo del impacto positivo de una marca comprometida con el desarrollo local, que ya lleva con orgullo su identidad e historia por todo el Perú, y muy pronto también a países como Chile e Italia.

IQ es una agencia con diez años de trayectoria y que viene trabajando de la mano con empresas y organizaciones tanto del sector público como privado, con el propósito de impulsar el talento trujillano y la importancia de descentralizar el mercado creativo para evitar la fuga de talento. Con este reconocimiento, la agencia apunta a hacer más potente la industria creativa del norte del país y abrir oportunidades en el sector.

“Como agencia buscamos que el diseño y la creatividad se descentralicen. Aún hay mucho por hacer junto a cada marca que nos inspira y cree en nosotros, pero es muy importante motivar al talento joven y demostrar que poder alcanzar tus metas, no lo termina el lugar donde estés, sino el trabajo con pasión y dedicación”, finalizó Chávez.

Comentarios