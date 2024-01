Llegan equipos para implementar Banco de Sangre en Hospital de Pacasmayo

Con beneplácito de quienes observaron circunstancialmente la descarga, comenzaron a llegar a Pacasmayo los equipos necesarios para el funcionamiento del Banco de Sangre del Hospital Distrital, pedido hecho por la consejera Olanda Torres Cancino, adoptado mediante Acuerdo Regional el 17 de agosto del año pasado.

En sesión descentralizada, aquella vez la consejera expuso ante la Gerencia Regional de Salud y todas las autoridades de su provincia la necesidad de implementar el Banco de Sangre a fin de garantizar las intervenciones quirúrgicas en el citado hospital y poder cumplir con uno de los requisitos para su categorización.

Es así que se aprobó por unanimidad el Acuerdo Regional N° 0086-2023-GRLL/CR, que se viene sacando adelante gracias a la gestión articulada de autoridades la consejera; por el Hospital Distrital de Pacasmayo: Yael Robles y Danilo Silva; Red de Salud Pacasmayo: Deborath Aguirre y profesionales de la salud del Hospital Distrital de Pacasmayo.

“Gracias al apoyo y la preocupación de todo ellos se dio el primer paso para sacar adelante este anhelo de toda la población de la provincia”, dijo Olanda Torres

Cabe señalar, que se encuentra pendiente la autorización sanitaria por el ente técnico para el funcionamiento del Banco de Sangre. Para ello, el director del nosocomio se encuentra realizando su pasantía en el Hospital Belén de Trujillo, y se continuará la gestión articulada hasta lograr la autorización y su puesta en funcionamiento.

REPARACIÓN DE AMBULANCIA

Por otra parte, en la Cámara de Comercio de la Provincia de Pacasmayo, que preside Elías Asmat, se llevó a cabo la reunión solicitada por la consejera regional Olanda Torres, participando los directivos de la Cámara de Comercio y la directora de la Red Salud Pacasmayo, Deborath Aguirre, teniendo como propósito solicitar al gremio empresarial la puesta en funcionamiento de una ambulancia del Hospital Distrital de Pacasmayo.

Esto debido a que por problemas operativos no se encuentra en funcionamiento la unidad vehicular asistencial y mientras la titularidad no corresponda a la Red de Salud, no resulta posible asignar dinero para su reparación y/o mantenimiento.

Este pedido fue aceptado por el gremio empresarial, sin embargo, establecieron entre las principales condiciones, que exista un plan de mantenimiento preventivo y correctivo, un mayor compromiso con las unidades móviles y mejores procedimientos.

La consejera regional ratificó su compromiso de canalizar los pedidos ante el Consejo Regional y autoridades regionales competentes, destacando el trabajo articulado y la importancia de garantizar el acceso a la salud de calidad en la provincia de Pacasmayo.

Olanda Torres remarcó que hay necesidades en todos los establecimientos de salud de la provincia de Pacasmayo y que se necesita ir cubriendo las brechas en insumos y personal que también existen en los otros nosocomios, tales como el Hospital Tomás Lafora, Santa Catalina y San José, entre otros.

