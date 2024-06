Presentan solicitud para adquirir kit de revocatoria contra César Acuña

Una solicitud para adquirir un kit de revocatoria contra el gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, fue presentada en la sede de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en Lima, por el abogado y exregidor de la Municipalidad Provincial de Trujillo, José Miranda Prado.

A través de sus redes sociales, el ciudadano trujillano afirmó que la autoridad regional no ha cumplido con sus promesas electorales, ni aquellas que ofreció cuando juramentó como gobernador de La Libertad relacionadas a reducir la brecha en sectores importantes como salud, educación, infraestructura vial, seguridad ciudadana, entre otras.

Según Miranda Prado, una de las promesas que recordó fue la compra de 200,000 pares de zapatos para escolares en condiciones de vulnerabilidad de la región que buscaba también reactivar la economía del sector calzado, uno de lo más golpeados por la declaratoria del estado de emergencia por la pandemia de covid-19.

Al respecto, el gobernador de La Libertad, César Acuña Peralta, reconoció que es derecho de cualquier ciudadano solicitar su revocatoria o de cualquier otra autoridad elegida por voto popular; sin embargo, aseveró que ello no le preocupa en lo absoluto.

“Por si acaso eso no me va a distraer, al último quien va a decidir es la población y eso se va a ver el 8 de junio del próximo año. Esperemos porque después de todo quien va a decidir no es una sola persona o los que perdieron, sino la gente cuando vaya a votar si debe quedarse César Acuña o tiene que ir a descansar”, manifestó.

Acuña aseveró que a él lo han elegido para que trabaje por la región hasta que la gente quiera, y afirmó que aceptará y reconocerá si los liberteños deciden el 8 de junio del próximo año que ya no continúe como gobernador.

Respecto a su promesa de comprar calzado para escolares en condiciones de vulnerabilidad, César Acuña explicó que este era un programa social innovador, pero que no se pudo implementar de acuerdo a las políticas del gobierno.

Cabe indicar que los promotores de la revocatoria necesitan recolectar las firmas válidas del 25% del total de los electores de la jurisdicción. En la región La Libertad existen 1 millón 461,459 votantes y se requiere las firmas de 365,364.75 ciudadanos. (Andina).

Comentarios