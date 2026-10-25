Mannucci derrotó 2 a 1 a la Universidad San Martín y clasificó a semifinales de la Liga 2

Carlos A. Mannucci consiguió un triunfazo en su visita a la Villa Deportiva de Santa Anita, donde remontó y venció por 2-1 a la Universidad San Martín, por la quinta fecha del Grupo C de la Fase Final de la Liga 2.

El conjunto santo comenzó mejor y abrió el marcador apenas a los ocho minutos de juego, cuando Sebastián Sánchez venció la valla trujillana.

Sin embargo, el desarrollo del partido cambió a los 18 minutos, cuando la San Martín se quedó con diez hombres por la expulsión de Valentín Sánchez. La inferioridad numérica terminó pasándole factura al cuadro local, que no pudo sostener la ventaja.

A los 58 minutos, Javier Núñez apareció para marcar el empate de Mannucci, que siguió buscando el triunfo hasta encontrar su recompensa sobre la hora. Ángel Chicoma, con un certero cabezazo, venció al arquero Ynamine y selló la remontada trujillana.

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