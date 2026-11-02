Liga 2 2026: Así se juegan las semifinales por el ascenso a la Liga 1

La Liga 2 2026 ya definió a sus cuatro semifinalistas. Carlos A. Mannucci, Unión Comercio, Universidad San Martín y ADA de Jaén continúan en carrera por los boletos a la final y el objetivo de llegar a la Liga 1.

La Fase Final de la Liga 2 2026 concluyó y dejó definidos a los cuatro equipos que disputarán las semifinales por el ascenso. Carlos A. Mannucci, Unión Comercio y ADA de Jaén avanzaron como ganadores de grupo, mientras Universidad San Martín consiguió la clasificación como el mejor segundo de la competición.

La conformación de las llaves se determinó de acuerdo con la tabla acumulada entre los equipos clasificados. Carlos A. Mannucci terminó como el mejor de los cuatro semifinalistas con 42 puntos, seguido por Unión Comercio con 40 unidades. Universidad San Martín ocupó el tercer lugar con 36 puntos y ADA de Jaén cerró la clasificación con 35.

Gracias a esa ubicación en la tabla acumulada, Carlos A. Mannucci y Unión Comercio obtuvieron una importante ventaja deportiva para esta instancia. Ambos clubes tendrán la posibilidad de elegir dónde disputar el partido de vuelta de sus respectivas llaves, un beneficio que podría resultar determinante en la definición de los finalistas.

Mannucci, que culminó invicto la Fase Final, enfrentará a ADA de Jaén, campeón del Grupo B. Por su parte, Unión Comercio se medirá ante Universidad San Martín, equipo que logró la clasificación como el mejor segundo de los grupos de campeonato.

Semifinales Liga 2 2026

Llave 1

Carlos A. Mannucci (42 puntos) vs ADA de Jaén (35 puntos)

Llave 2

Unión Comercio (40 puntos) vs Universidad San Martín (36 puntos)

Estas son las fechas tentativas para la disputa de las semifinales.

Semifinales ida

14 y 15 de noviembre

Semifinales vuelta

21 y 22 de noviembre

Asimismo, también quedaron establecidas las fechas tentativas para las siguientes etapas de los Play Offs por el ascenso.

Final y repechaje ida

28 y 29 de noviembre

Final y repechaje vuelta

5 y 6 de diciembre

Partido por el segundo ascenso

9 de diciembre

La final por el primer ascenso se jugará en formato de ida y vuelta. El equipo mejor ubicado en la tabla acumulada tendrá la ventaja de cerrar la serie como local. El ganador se convertirá en campeón de la Liga 2 2026 y obtendrá el primer boleto a la Liga 1 2027.

Por otro lado, el perdedor de la final todavía mantendrá opciones de ascender. Dicho equipo enfrentará en un partido único al ganador del repechaje para definir al subcampeón y segundo ascendido a la máxima categoría del fútbol peruano.

Las semifinales prometen duelos muy equilibrados entre cuatro instituciones que realizaron una destacada campaña durante toda la temporada. Carlos A. Mannucci y Unión Comercio parten con ventaja por su ubicación en la tabla acumulada, mientras Universidad San Martín y ADA de Jaén buscarán convertirse en las sorpresas de la definición por el ascenso. (Futbol trujillano.com)

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