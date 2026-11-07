MEF confirma que feriados se trasladarán a los lunes desde el 2027

A largo plazo, el Ejecutivo buscará reducir la cantidad de feriados en el calendario anual.

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, confirmó hoy que los feriados que ocurran entre martes y viernes se trasladarán a los lunes de la semana que corresponda. Esta medida entrará en vigor desde el próximo año.

«Se ha decidido mover los feriados a los lunes. Cualquier feriado que caiga de martes a viernes se pasa al lunes para que no hagan tanto daño como un feriado a media semana», dijo Cuba en entrevista con RPP.

El ministro indicó que esta decisión se produce a partir de la introducción de tres nuevos feriados por parte del anterior Poder Ejecutivo y Congreso de la República del periodo 2021-2026.

Según explicó, agregar más feriados al calendario anual no tiene un efecto positivo en la economía ya que beneficia únicamente al sector formal, el cual es reducido en el país.

«En el último periodo presidencial y de Congreso se han introducido tres nuevos feriados, lo cual es contraproducente para la productividad y para los ingresos, sobre todo para la gran mayoría de peruanos que no goza de ese beneficio porque efectivamente son informales. Más bien ese día dejan de vender porque trabajan todos los días», mencionó.

Elmer Cuba afirmó también que «la idea a largo plazo» del Gobierno actual es una reducción de los feriados, aunque sin detallar cuáles podrían ser los que se eliminen.

Vale destacar que anteriormente el ministro de Economía y Finanzas ya había dado a conocer la intención del Ejecutivo de realizar cambios en los feriados.

En agosto, el titular del MEF destacó que la medida también generaría beneficios para el sector turismo, debido a que las empresas tendrían mayor previsibilidad para organizar sus servicios y operaciones. (Andina).

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