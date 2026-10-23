GRELL aclara que los lineamientos sobre disciplina escolar aún están en etapa de proyecto normativo

La Resolución Ministerial N.° 613-2026-MINEDU establece un plazo de 15 días calendario para recibir comentarios y aportes, periodo que vence el 27 de octubre.

Ante los comentarios difundidos en redes sociales sobre la posición de la Gerencia Regional de Educación La Libertad (GRELL) frente a las disposiciones relacionadas con la disciplina escolar y la presentación personal de los estudiantes, la institución considera necesario precisar que no se opone a las medidas orientadas a fortalecer la convivencia, la disciplina y el respeto en las instituciones educativas, sino que promueve su aplicación responsable, conforme al marco legal vigente.

Al respecto, la Resolución Ministerial N.° 613-2026-MINEDU dispone la publicación del proyecto de Decreto Supremo que aprobaría los “Lineamientos para la gestión de la disciplina escolar en la Educación Básica”, con la finalidad de recoger comentarios, aportes y opiniones antes de su aprobación definitiva. Por tanto, se trata de una propuesta normativa que aún se encuentra en proceso de evaluación y no de una disposición final cuya implementación pueda exigirse como tal.

En ese sentido, el artículo 2 de la citada resolución establece un plazo de quince (15) días calendario, contado desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano, para recibir comentarios, aportes y opiniones de entidades públicas y privadas, así como de la ciudadanía en general. Este periodo vence el 27 de octubre de 2026.

La Gerencia Regional de Educación considera fundamental que las disposiciones educativas se aprueben mediante los procedimientos correspondientes y que, una vez oficializadas, sus alcances, responsabilidades y mecanismos de aplicación sean claros para toda la comunidad educativa. Ello permitirá evitar interpretaciones distintas o actuaciones anticipadas que puedan generar incertidumbre o eventuales responsabilidades administrativas para directivos, docentes y demás trabajadores del sector.

La entidad reafirma su compromiso con el bienestar y los derechos de los estudiantes, así como con el fortalecimiento de la disciplina y la convivencia escolar. En consecuencia, continuará actuando con responsabilidad y dentro del marco normativo vigente, en resguardo de los estudiantes y de todos los integrantes de la comunidad educativa de La Libertad.

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