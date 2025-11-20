Prohíben circulación de motocicletas con dos adultos en Trujillo y Virú

El Gobierno declaró el estado de emergencia en las provincias de Trujillo y Virú por un periodo de 60 días con el objetivo de enfrentar el aumento de la delincuencia. Como parte de estas medidas, el Ejecutivo dispuso restringir la circulación de dos adultos en una moto lineal, permitiendo como única excepción que uno de los acompañantes sea un menor de hasta 15 años.

En el Decreto Supremo, publicado en el diario oficial El Peruano, se indica lo siguiente:

Se prohíbe el desplazamiento de dos personas adultas en vehículos motorizados menores de las categorías L1 y L3 (motos lineales), salvo cuando el pasajero sea un menor de edad de hasta quince años.

