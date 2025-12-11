El Consejo Provincial de Trujillo aprobó una ordenanza que impide el ingreso de trimotos, mototaxis, motocargueras y vehículos similares al distrito de Trujillo.

Esta disposición, respaldada por el subgerente de Fiscalización de Transporte, Vicente Casanova Godoy, deja sin efecto el artículo seis de la Ordenanza Municipal N.° 010-2019-MPT y refuerza las atribuciones de intervención de la MPT.



El alcalde Mario Reyna señaló que los vehículos que no respeten la norma serán llevados al depósito, ya que muchos de sus dueños no cumplen con el pago de las sanciones correspondientes.

