Moche: Capturan a cuatro presuntos integrantes de la banda “Los Despiadados de Absalón”

Según información policial, los agentes de la Comisaría PNP Miramar intervinieron a cuatro presuntos integrantes de la banda denominada “Los Despiadados de Absalón” en las inmediaciones del paradero 13 del asentamiento humano Absalón Vásquez, los detenidos son investigados por el presunto delito de coacción.

Durante el operativo, los efectivos incautaron un vehículo Hyundai Grand i10, año 2022, y cinco teléfonos celulares, elementos que serán considerados dentro de las diligencias correspondientes.

Los intervenidos fueron trasladados y puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones y determinar su presunta participación en los hechos atribuidos. (Agencia de Noticias Perú).

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