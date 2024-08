La Libertad: economía se recupera tras tres periodos consecutivos de resultados negativos

Lideraron el crecimiento los sectores de minería, construcción y agropecuario; en tanto que pesca y manufactura retrocedieron.

La Red de Estudios para el Desarrollo (REDES) informó que la actividad económica del departamento de La Libertad mostró un comportamiento positivo durante el primer trimestre de este año, al registrar un crecimiento de 2,3% tras tres periodos consecutivos de resultados negativos. Recordemos que, desde el segundo trimestre del 2023 hasta este primer trimestre, la economía de la región registró cifras en rojo (ver gráfico).

De acuerdo con datos del INEI, los resultados favorables de este primer periodo respondieron a la expansión de los sectores minería, construcción y agropecuario. No obstante, se registraron retrocesos en los sectores pesca y manufactura.

“Las cifras de crecimiento nos permiten ver el impulso que está tomando la actividad económica de la región. Crecer nos permite incrementar el número de empleos y, consecuentemente, aumentar el ingreso de las familias en la región. En esa línea, es fundamental garantizar el clima de confianza y estabilidad para sostener este crecimiento en el mediano y largo plazo”, sostuvo César García, economista de REDES.

La Libertad lidera producción de oro, pero sector pesca retrocede

El sector minería alcanzó un crecimiento de 19% impulsado por una mayor producción de oro (21,5%). De hecho, La Libertad se mantiene como la región líder en producción aurífera a nivel nacional.

En tanto, el sector construcción subió casi un 19% ante el avance registrado en infraestructura de protección contra inundaciones en la provincia de Trujillo. Así también, se observó el desarrollo de labores de mejoramiento del hospital de apoyo “Leoncio Prado” en la provincia Sánchez Carrión.

Por su parte, el sector agropecuario aumentó un 7% por los mayores niveles de producción de arándano (68%), sandía (34,6%), papa (3,3%) y espárrago (2,9%).

Por otro lado, el sector pesca retrocedió un 80% ante la escasa extracción de anchoveta por la veda establecida en la región durante el primer trimestre. En línea con esta situación, el sector Manufactura bajó un 11% al no contar con materia prima para elaborar harina y aceite de pescado.

A fin de garantizar el dinamismo que se viene registrando en los distintos sectores, García resaltó que es fundamental garantizar el clima de confianza y seguridad en la región. Ello a fin de impulsar la inversión privada, sin que pueda representar un riesgo no solo para las empresas grandes, sino también para las pequeñas y medianas.

“La inseguridad es una problemática que ha venido afectando particularmente al departamento de La Libertad. Se requieren medidas en el corto y largo plazo que permitan enfrentarla, a fin de que no continúe perjudicando el despegue de otros sectores económicos clave en nuestro departamento. Recordemos que, cuando una persona no siente este clima de confianza, no puede tener garantías de que su inversión está segura”, concluyó el experto.

