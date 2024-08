Destituyen a fiscal que permitió liberación de delincuentes que asaltaron a mano armada

La fiscal adjunta provincial provisional de La Esperanza, Trujillo, Ana María Altamirano Malabrigo, fue destituida de su cargo por el Ministerio Público debido a su controvertido manejo de un caso de flagrancia que involucraba a varios detenidos por robo a mano armada, quienes fueron liberados debido a la falta de celeridad en el caso tras el reportaje de Punto Final.

El incidente ocurrió el 14 de junio pasado, cuando un vehículo policial fue asaltado a mano armada en Trujillo, con dos oficiales a bordo, quienes fueron despojados de sus armas y del auto policial. Los delincuentes fueron capturados en flagrancia y llevados a la comisaría, pero el manejo del caso por parte de Altamirano Malabrigo fue cuestionado desde el principio.

Según fuentes, la fiscal respondió de manera evasiva a las llamadas urgentes de sus colegas, priorizando compromisos personales sobre sus deberes. “Déjelo todo dentro del plazo, no hay que apurar nada, tengo otros casos prioritarios también. No me estén apurando, ni estresando. Encima la semana pasada he faltado a la Fiscalía por problemas de salud, justamente por estrés”, expresó.

