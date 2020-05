Inauguran albergue municipal temporal para personas vulnerables

(Trujillo).- Con 25 personas, pero con capacidad para recibir a 100 personas, hoy jueves empezó a funcionar el albergue “Sembrando Esperanza” de la Municipalidad Provincial de Trujillo durante una actividad que contó con la participación del alcalde Daniel Marcelo y el gobernador regional Manuel Llempén.

Está ubicado en el Polideportivo Chan Chan, en las cuadras 16 y 17 a de av. América (excomplejo Chicago) y su funcionamiento implicará una inversión municipal de S/ 294,721.00 hasta fin de año.

“Estarán las 24 horas del día, el tiempo que sea necesario, Habrá quienes se retiren. pero otros los reemplazarán”, dijo el burgomaestre, precisando que se servirán tendrán tres comidas diarias y tendrán diversos servicios y capacitación.

A primera hora de hoy las personas que fueron seleccionadas para iniciar el programa pasaron una prueba rápida contra el Covid-19.

El grupo está integrado por personas en situación de calle (duermen, comen y realizan sus actividades en la vía pública), son personas con discapacidad, carecen de redes familiares de apoyo, no presenten enfermedades infecto contagiosas, no tienen ingresos económicos y no consumen sustancias psicoactivas como drogas y alcohol.

No pueden estar personas con enfermedades mentales o trastornos psicológicos, como: esquizofrenia, psicosis (paranoide y obsesiva), trastorno bipolar u otros que pongan en riesgo la convivencia y/o relación en el grupo

La municipalidad también debe brindar este tipo de servicios y no solo limpieza pública, parques y jardines seguridad ciudadana y obras de infraestructura; generando las condiciones básicas de convivencia para personas en situación de abandono o indigencia, agregó la autoridad edil.

“Hay quienes se resisten a venir aquí porque están acostumbrados a la calle y creen que se les va a privar de su libertad”, puntualizó, recalcando que el funcionamiento está garantizado hasta fin de año, pero se va a incluir en el presupuesto municipal del próximo año.

Las áreas de Educación, Deportes y Desarrollo Económico Local, van a enseñarles cosas que después puedan servirles. “Vamos a crear talleres. La finalidad es que al salir sean personas útiles a la sociedad. Ese es el objetivo principal”, precisó.

Este albergue temporal, generado para personas en situación de calle, busca que puedan cumplir con el aislamiento social obligatorio y la inmovilización social obligatoria, durante los días que dure la emergencia sanitaria para detener el avance del Covid-19.

Es el tercero en el país, después de Lima y Arequipa, pero tiene mejores condiciones de infraestructura y contará con las condiciones básicas de vida digna, en el marco y cumplimiento del decreto supremo N° 044-2020-PCM.

