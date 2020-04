Hospital Virgen de La Puerta de EsSalud continúa brindando la atención de pacientes de COVID-19

(Trujillo).- Los trabajadores del hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta de EsSalud La Libertad, continúan realizando su trabajo asistencial con mucha entrega y responsabilidad, frente al coronavirus –Covid 19, considerando que este nosocomio fue destinado para la atención contingencial de esta pandemia.

El doctor José Luis Carranca Castillo, Gerente de la Red Asistencial La Libertad, manifestó que frente a la difícil situación que significa para los profesionales de la salud, entre personal asistencial como administrativo, el desplazarse de sus domicilios hasta el hospital, ubicado en el Parque Industrial, del Distrito La Esperanza, por la cuarentena dada por el gobierno central, realizo coordinaciones con la empresa privada y el Arzobispado de Trujillo, para contar con el apoyo de sus unidades móviles, para trasladar al personal.

Agrego que con el trabajo meritorio y admirable que vienen realizando el personal de este nosocomio, EsSalud La Libertad garantiza la atención inmediata de los asegurados en esta eventualidad por el Coronavirus.

El funcionario manifestó que las empresas que nos viene brindando su valioso apoyo son EMTRAFESA, UCV- Universidad Cesar Vallejo y el Arzobispado de Trujillo, quienes nos han brindado sus unidades móviles para trasladar a los colaboradores de este centro asistencial.

Por su parte la doctora Rosa Pascual Albitres, Directora del hospital Virgen de La Puerta, informo que en coordinación con los representantes de dichas empresas se ha programado las rutas para los buses, a fin de facilitar el traslado del personal mientras dure la cuarentena nacional, por el tema del coronavirus.

Es importante destacar que los buses tiene horarios diferentes de acuerdo a los turnos del personal así por ejemplo inician a las 6:00 am; 7:00 am; 7:40 am; hora de ingreso del personal; a las 12:00 pm; 6:00 pm; 7:00 pm. Hora de salida y un tercer turno para el personal de guardia, quienes ingresan a las 8:00 pm, estas unidades móviles recogen a nuestro personal en puntos estratégicos, muy cerca de sus hogares, de esta manera aseguramos la integridad de nuestros profesionales de la salud, puntualizo.

Finalmente, la doctora Pascual agradeció a las empresas antes mencionadas por el valioso e importante apoyo que se viene recibiendo, también agradeció a la Lic. Mercedes Núñez Reyes, jefe de la Oficina de Capacitación y Docencia de este nosocomio, como integrante del comité técnico de Covid-19.

