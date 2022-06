Alcalde de Trujillo: “No estamos de acuerdo con el cambio del jefe policial de La Libertad”

Burgomaestre José Ruiz reiteró que exigirá a ministro del Interior que llegue a Trujillo.

Ante el sorpresivo cambio del jefe policial de la III Macro Región Policial La Libertad, Gral. PNP Jorge Luis Angulo Tejada, el alcalde de Trujillo José Ruiz Vega, se mostró en desacuerdo con su salida, debido a que se venían coordinando acciones de lucha contra la inseguridad. Sin embargo, aclaró que dicho cambio no detendrá la adquisición de 59 patrulleros.

“Es lamentable que se cambie al general porque hemos estado coordinando, no estoy de acuerdo. Es una sorpresa porque no es la persona, es la falta de implementación y de recursos para la Policía; si no se soluciona ese aspecto seguiremos igual”, expresó la máxima autoridad de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT).

Ruiz Vega resaltó que pedirá explicaciones al ministro del Interior, Dimitri Senmache Artola por los cambios en la jefatura policial de La Libertad. Además, insistirá en que llegue a Trujillo para que conozca la realidad del alto índice delincuencial que azota nuestra ciudad.

“Vamos a insistir en la presencia del ministro del Interior, quien tiene que responder por estos cambios. Además, seguiremos exigiendo la presencia de más policías e implementación en las comisarías. No hay avance en este Estado de Emergencia porque no han destinado recursos”, lamentó el burgomaestre.

En el mismo sentido, el alcalde aclaró que la MPT seguirá luchando contra la delincuencia y que el proceso de adquisición de 59 patrulleros no será interrumpido. “Estamos en el proceso de selección para la adquisición de los patrulleros y para la primera semana de julio está programada la adjudicación”, puntualizó José Ruiz.

Como se recuerda, el último domingo se oficializó el cambio de jefes policiales reasignación por Resolución Suprema N° 114-2022-IN, y fue publicada en el diario oficial El Peruano. Así mismo, la nueva autoridad designada es el general PNP Reynaldo Ortiz García Rosell, quien se desempeñaba en la Dirección de Aviación Policial.

