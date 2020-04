¿Cómo mantenernos saludables durante la cuarentena?

Frente al avance del COVID-19 en el país, hoy más que nunca es necesario mantener una alimentación equilibrada y saludable a fin de obtener los nutrientes imprescindibles que ayuden a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Si bien, no existe un alimento contra el COVID-19, eso no significa que no podamos mantenernos saludables durante el periodo de cuarentena.

En ese sentido, el doctor Víctor Ynami, Director Médico de La Positiva Seguros, brinda algunas recomendaciones para reforzar nuestras defensas en casa:

Mantén una dieta variada. Siempre es importante tener una alimentación balanceada. Recuerda consumir pescados, mariscos, frutos secos, cereales, naranjas, limón, brócoli y miel. No es necesario que los consumas todos juntos, ya que cada uno contribuye con elevar tus defensas.

Recuerda hidratarte a lo largo del día. Independientemente de la actividad que realicemos, siempre es necesario mantenernos hidratados y consumir entre 6 y 8 vasos de agua al día. En la medida de lo posible, evitemos las bebidas azucaradas.

Evita los alimentos procesados. Es recomendable evitar este tipo de alimentos, por la gran cantidad de azúcar o grasas saturadas que suelen tener, los cuales perjudican nuestra salud y pueden derivar en sobrepeso u obesidad. Trata de evitar aquellos que tengan octógonos.

Mantente activo en casa. Si bien estamos en periodo de aislamiento obligatorio, eso no significa que no podamos ejercitarnos. Trata de hacer pequeñas rutinas en casa; esto te permitirá reducir el nivel de estrés generado por la cuarentena.

Respetemos las horas de descanso. Debido al ritmo de vida que estamos afrontando, es común escuchar que las horas de descanso y sueño se han disminuido. Esto no solo nos puede generar cansancio, sino que también afecta nuestras defensas. Recuerda que debes dormir entre 6 y 8 horas, esto permitirá que tu organismo funcione de manera óptima.

